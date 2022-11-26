صحيفة "برازيلية" عن "محمد كنو": قدّم أوراق اعتماده للاحتراف الخارجي

أشادت صحيفة "trivela" البرازيلية، بالأداء المميز لمحمد كنو لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي يقدمه مع الفريق خلال منافسات كأس العالم الجارية.
وقالت الصحيفة إن محمد كنو قدّم أوراق اعتماده في كأس العالم، وهو مؤهل ليحترف خارجيًّا بعد أدائه الرائع مع منتخب بلاده بمونديال قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن "كنو" بالفعل هو أحد أفضل عناصر المنتخب السعودي؛ لما قدمه من دور بارز ضد الأرجنتين، وأعاد التأكيد على جودته في مباراة الفريق ضد بولندا، على الرغم من الهزيمة.
ويلتقي الأخضر مع المكسيك، الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مونديال كأس العالم.