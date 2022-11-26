صحيفة "برازيلية" عن "محمد كنو": قدّم أوراق اعتماده للاحتراف الخارجي

وأشارت الصحيفة إلى أن "كنو" بالفعل هو أحد أفضل عناصر المنتخب السعودي؛ لما قدمه من دور بارز ضد الأرجنتين، وأعاد التأكيد على جودته في مباراة الفريق ضد بولندا، على الرغم من الهزيمة.