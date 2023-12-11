المملكة تحتضن العالم في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023

ويعود حدث #GEG23 من جديد في نسخة هذا العام، ليرحب بزواره من الفرق والرياضيين الذين وصلوا من جميع أنحاء العالم إلى الرياض وبدأت تحضيراتهم للبطولة، ويُقام الحدث برعاية عددٍ من أبرز الشركات المحليّة والعالمية ومنها "مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية" (Savvy Games Group) كشريك مقدّم للبطولة و "القدية" كشريك جوهري، وشركتي"stc play” و"KFC" كشركاء استراتيجيين، وشركة "TCL" كشريك رئيس. ويتوافق هذا الحدث العالمي مع رؤية الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية الرامية لتعزيز مكانة الرياضات الإلكترونية دوليًا، ويشارك في نسخة هذا العام ممثلون عن أكثر من 50 دولة منها 8 دول من إفريقيا، و12 من أمريكا الشمالية والجنوبية، و18 من آسيا، و17 من أوروبا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وتضم قائمة أبرز الدول المشاركة كلاً من البرازيل واليابان وتايلاند وأوكرانيا وماليزيا وبولندا وهولندا والمملكة المتحدة.