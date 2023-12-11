المملكة تحتضن العالم في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023

تتجه أنظار عالم الرياضات والألعاب الإلكترونية غدًا للمملكة العربية السعودية مع استعداد العاصمة الرياض لاحتضان منافسات بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023 في الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر(الجاري) بمشاركة أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 50 دولة. في بطولات لأشهر الألعاب مثل: "Dota 2" (دوتا 2) و"eFootball™️ 2024" (إي فوتبول 2024) و "PUBG MOBILE" (ببجي موبايل) و"Street Fighter 6" (ستريت فايتر 6).
ويعود حدث #GEG23 من جديد في نسخة هذا العام، ليرحب بزواره من الفرق والرياضيين الذين وصلوا من جميع أنحاء العالم إلى الرياض وبدأت تحضيراتهم للبطولة، ويُقام الحدث برعاية عددٍ من أبرز الشركات المحليّة والعالمية ومنها "مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية" (Savvy Games Group) كشريك مقدّم للبطولة و "القدية" كشريك جوهري، وشركتي"stc play” و"KFC" كشركاء استراتيجيين، وشركة "TCL" كشريك رئيس. ويتوافق هذا الحدث العالمي مع رؤية الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية الرامية لتعزيز مكانة الرياضات الإلكترونية دوليًا، ويشارك في نسخة هذا العام ممثلون عن أكثر من 50 دولة منها 8 دول من إفريقيا، و12 من أمريكا الشمالية والجنوبية، و18 من آسيا، و17 من أوروبا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وتضم قائمة أبرز الدول المشاركة كلاً من البرازيل واليابان وتايلاند وأوكرانيا وماليزيا وبولندا وهولندا والمملكة المتحدة.
وتُمثّل المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الأوسط إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن في بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية #GEG23. مع ترقّب المجتمع العالمي للرياضات الإلكترونية لما ستقدمه تلك الدول نظرًا لما يمتلكونه من مواهب مميزة في مختلف الألعاب.
كما أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة مؤتمر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEFcon، بما يتوافق مع رؤيته المستدامة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة وبناء جسور تواصل طويلة الأمد مع القطاع عالميًا. ويؤكد #GEG23 عبر مشاركة العديد من الفرق والرياضيين المحليين والإقليميين والدوليين الذين يستعدون للمنافسة، جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الرامية إلى تمكين المواهب واستكشاف الأبطال عبر إطلاق أفضل المسابقات، وتوفير فرص جديدة في منظومة هذا القطاع بما يتناسب مع الألعاب الوطنية واستراتيجية الرياضات الإلكترونية.