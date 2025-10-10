إصابة في الفك تبعد العبود عن مواجهة العراق.. والأخضر يواصل استعداداته للتأهل

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، استبعاد اللاعب عبدالرحمن العبود من معسكر الأخضر، بعد تعرضه لإصابة في الفك خلال تدريبات يوم الخميس.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب وجود إصابة تستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا، حيث تم عرض العبود على طبيب مختص بأحد مستشفيات مدينة جدة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ونادي الاتحاد، وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
ويغيب العبود بذلك عن المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز على إندونيسيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، فيما لم يخض المنتخب العراقي بعد أي مباراة، ويظل رصيد إندونيسيا خاليًا من النقاط.
وتنص لوائح الملحق الآسيوي على تأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يخوض صاحبا المركز الثاني مواجهة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.