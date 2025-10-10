إصابة في الفك تبعد العبود عن مواجهة العراق.. والأخضر يواصل استعداداته للتأهل

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب وجود إصابة تستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا، حيث تم عرض العبود على طبيب مختص بأحد مستشفيات مدينة جدة لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ونادي الاتحاد، وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.