نيوكاسل يتغلب على ساوثهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزًا مثيرًا على ضيفه ساوثهامبتون الصاعد حديثًا للبريميرليغ بهدف دون رد مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات الموسم الإنجليزي الممتاز 2024/ 2025.