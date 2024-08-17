نيوكاسل يتغلب على ساوثهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزًا مثيرًا على ضيفه ساوثهامبتون الصاعد حديثًا للبريميرليغ بهدف دون رد مساء اليوم السبت على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات الموسم الإنجليزي الممتاز 2024/ 2025.
سجّل هدف المباراة الوحيد لفريق نيوكاسل اللاعب البرازيلي جولينتون في الدقيقة الـ44، وبقيت النتيجة على حالها حتى صفارة النهاية.
وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد السويسري فابيان شير قلب دفاعه في الدقيقة الـ28.
ورفع نيوكاسل رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في المركز الـ5، وبقي ساوثهامبتون من دون نقاط في المركز الـ17.