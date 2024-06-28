3 أندية إنجليزية تنافس الاتحاد على ضم لاعب أتلانتا النيجيري أديمولا لوكمان

تتنافس عدد من أندية الدوري الإنجليزي مع نادي اتحاد جدة للتعاقد مع اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتلانتا الإيطالي .
وكانت تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، يحظى باهتمام من قبل نادي الاتحاد، لمحاولة الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وقال موقع "tuttoatalanta إن كلاً من أندية ليفربول ومانشستر يونايتد و تشيلسي أبدوا اهتمامهم أيضاً بلاعب أتلانتا لوكمان لتدعيم صفوف الفريق.
وأكد الموقع أن الأندية الإنجليزية على استعداد لتقديم عرض قد يقترب من الـ60 مليون يورو التي حددتها إدارة ناديه الإيطالي.
وأوضح الموقع أنه في حال تم بيع كوبماينرز لاعب أتلانتا ستقوم الإدارة برفض بيع لوكمان مهما كان المقابل ، حيث إن ناديه لا يريد خسارة اثنين من نجومه بنفس الوقت .
و يلعب لوكمان لصفوف أتلانتا منذ أغسطس 2022، قادماً من آر بي لايبزيغ الألماني، كما يلعب للمنتخب النيجيري منذ 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.