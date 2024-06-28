3 أندية إنجليزية تنافس الاتحاد على ضم لاعب أتلانتا النيجيري أديمولا لوكمان

وكانت تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، يحظى باهتمام من قبل نادي الاتحاد، لمحاولة الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .