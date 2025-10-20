جولف السعودية توقّع شراكة استراتيجية مع مجموعة SHG لرعاية بطولة السعودية الدولية 2025

وتعكس هذه الشراكة رؤية جولف السعودية الطموحة لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف، وتحويلها إلى منصة رياضية واقتصادية مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمنذ انطلاقتها، عملت جولف السعودية على تطوير بنية تحتية رياضية بمعايير عالمية، وإطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وتمكين المواهب الوطنية، وجذب كبرى البطولات الدولية. كما تسعى جولف السعودية إلى الاستفادة من الجولف كجسر للتواصل الثقافي والاقتصادي، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية الدولية من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة تخلق فرصًا جديدة للاستثمار والابتكار في قطاع الرياضة.