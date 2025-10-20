جولف السعودية توقّع شراكة استراتيجية مع مجموعة SHG لرعاية بطولة السعودية الدولية 2025

أعلنت جولف السعودية اليوم عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية مع مجموعة SHG، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار ودعم ريادة الأعمال، لتصبح بموجبها SHG شريكًا رسميًا لبطولة السعودية الدولية للجولف 2025، برعاية صندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، إحدى أعرق بطولات الجولف المدرجة على جدول الجولة الآسيوية.
وتعكس هذه الشراكة رؤية جولف السعودية الطموحة لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة الجولف، وتحويلها إلى منصة رياضية واقتصادية مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمنذ انطلاقتها، عملت جولف السعودية على تطوير بنية تحتية رياضية بمعايير عالمية، وإطلاق برامج ومبادرات مبتكرة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وتمكين المواهب الوطنية، وجذب كبرى البطولات الدولية. كما تسعى جولف السعودية إلى الاستفادة من الجولف كجسر للتواصل الثقافي والاقتصادي، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية الدولية من خلال شراكات استراتيجية مبتكرة تخلق فرصًا جديدة للاستثمار والابتكار في قطاع الرياضة.
وبموجب الاتفاقية، ستحصل مجموعة SHG على حزمة من الحقوق التسويقية والتجارية، بما في ذلك الظهور البارز لعلامتها التجارية عبر جميع منصات البطولة، إضافةً إلى فرص للتفاعل المباشر مع الجماهير من خلال أنشطة وفعاليات مبتكرة تُقام على هامش البطولة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، نوح علي رضا، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: "نحن فخورون بانضمام مجموعة SHG إلى قائمة شركائنا الاستراتيجيين. تمثل هذه الخطوة إضافة قوية لبطولة السعودية الدولية للجولف 2025 برعاية صندوق الاستثمارات العامة وبالتعاون مع سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وتعكس ثقة القطاع الخاص في القطاع الرياضي ككل، ودوره المتنامي كمنصة استثمارية واقتصادية رائدة في المملكة. وفي هذا الإطار، يأتي دور رياضة الجولف كأحد المحركات الأساسية لهذه المنظومة، بما تمتلكه من إمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية."
وأضاف: "في جولف السعودية، نرى أن الشراكات مع القطاع الخاص تمثل محركًا أساسيًا للنمو، إذ تتيح لنا تعزيز الابتكار، وتوسيع فرص التعاون، وخلق قيمة مستدامة تدعم الرؤية الاقتصادية."
وتابع قائلاً: "نحن ملتزمون بتقديم بطولات بمعايير عالمية، وبخلق فرص جديدة للمواهب المحلية والشركاء التجاريين، بما يسهم في دفع عجلة التطوير الرياضي والاقتصادي في المملكة والمنطقة."
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة SHG، محمد القرافي، عن فخره بهذه الشراكة، قائلاً: "نحن فخورون برعايتنا لرياضة الجولف بالشراكة مع جولف السعودية، بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة على الساحة الرياضية العالمية، وحضورها المميز كوجهة أولى للبطولات الكبرى. هذه الرعاية تمثل مزيجًا فريدًا من الريادة الرياضية والاستثمارية، وهي استثمار في المستقبل يخلق مسارات اقتصادية وتنموية جديدة تتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة."
وأضاف: "تتماشى قيم الجولف ومكانته ورؤيته المستدامة مع فلسفة SHG القائمة على بناء شراكات استراتيجية تلهم الأجيال، وتعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية للبطولات والإنجازات."
تُعد بطولة السعودية الدولية للجولف برعاية صندوق الاستثمارات العامة واحدة من أهم البطولات المدرجة على جدول الجولة الآسيوية، حيث تجتذب سنويًا نخبة من أبرز لاعبي الجولف العالميين للتنافس على أرض المملكة. وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 5 ملايين دولار أمريكي، ما يجعلها واحدة من أغنى البطولات وأكثرها تنافسية في المنطقة.
وستُقام نسخة هذا العام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في نادي الرياض للجولف، أحد أرقى ملاعب الجولف في المنطقة، والذي يتميز بتصميم عالمي المستوى ومرافق متطورة. كما ستشهد البطولة فعاليات ترفيهية متنوعة لجماهيرها، مما يجعلها حدثًا رياضيًا واجتماعيًا بارزًا يعزز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية، ويؤكد دورها الريادي في تطوير رياضة الجولف إقليميًا ودوليًا.