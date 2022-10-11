سجل واعتذر للجماهير.. لاعب النصر "أبوبكر": "أعد كم أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة"

وفضل أبوبكر الاحتفال بعد إحراز الهدف بطريقة حملت اعتذاراً لجماهير النصر، وعن ذلك، قال في تصريحات للناقل الرسمي بعد نهاية المباراة: "لم أصل حتى الآن إلى مستواي المعهود، وأعد جماهير النصر أن أعطي أكثر في المباريات المقبلة، وهدفنا الأول هو الصعود للصدارة".