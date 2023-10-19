"اللحظة الأسوأ وأحتاج للدعم".. أول تعليق من "نيمار" بعد إصابته بالرباط الصليبي

وأضاف لاعب الهلال: "ليس من السهل الخضوع للإصابة والجراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي، لديّ إيمان أكثر من اللازم، لكني أضع القوة في يد الله حتى يتمكن من تجديد قوتي، شكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة".