في دورتها الثانية وبمشاركة 9 أندية.. اختتام بطولة الفتيات للجمباز

من جانبه أشار المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز راكان الفهيد إلى حرص اتحاد اللعبة على تنظيم البطولة للمرة الثانية، لاهتمامه البالغ بالرياضة النسائية، وتحفيزاً منه للجهود التي بذلتها اللاعبات على صعيد التدرييات السابقة للبطولة، وجدّيتهن في المنافسة طوال مشاركتهن فيها، مؤكداً أن البطولة ليست إلا البداية، لأن الاتحاد يعتزم تنظيم المزيد من البطولات النسائية في مختلف ألعاب الجمباز، بهدف رفع عدد الممارسات لهذه الرياضة وتشجيع لاعباتها.