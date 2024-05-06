هدف لاعب الهلال "صالح الشهري" في مرمى التعاون .. الأجمل في الجولة 30

ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف صالح الشهري، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف البرتغالي أوتافيو دا سيلفا لاعب النصر بمرمى الوحدة، وهدف كارلوس جونيور لاعب الشباب في شباك الرائد.