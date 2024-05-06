هدف لاعب الهلال "صالح الشهري" في مرمى التعاون .. الأجمل في الجولة 30

فاز هدف مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم صالح الشهري في مرمى التعاون بلقب الهدف الأجمل في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونال هدف "الشهري"، النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 30، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، فقد حصل هدف صالح الشهري، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين، متفوقًا على هدف البرتغالي أوتافيو دا سيلفا لاعب النصر بمرمى الوحدة، وهدف كارلوس جونيور لاعب الشباب في شباك الرائد.