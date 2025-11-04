الليلة.. الأخضر السعودي تحت 17 يواجه النمسا في افتتاح كأس العالم

يفتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مبارياته ضمن بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.
ويلاقي "الأخضر" منتخب النمسا في تمام الرابعة والنصف مساءً على ملعب رقم 5 في أكاديمية أسباير في الدوحة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء أمس الثلاثاء تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة (الثانية عشرة) في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.