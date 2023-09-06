قادماً من الوحدة الإماراتي.. التعاون يعزز صفوفه بالمهاجم البرازيلي "جواو بيدرو "

أعلن نادي التعاون تعاقده رسمياً مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من أجل تمثيل صفوف الفريق الكروي الأول خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي ، قادماً من الوحدة الإماراتي.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) فيديو لأبرز أهداف المهاجم البرازيلي معلقاً عليه:" بيـدرو وصل ..الرجاء من السادة الذئاب فك الأحزمة".
من جانبها قدمت شركة نادي الوحدة لكرة القدم الشكر والتقدير للاعب جواو بيدرو الذي انتهى ارتباطه رسمياً بالفريق، متمنين له التوفيق والنجاح خلال خطواته المقبلة.
وذكرت تقارير إعلامية أن التعاون وقع مع بيدرو لمدة موسمين مقابل راتب سنوي يبلغ حوالي 2.5 مليون يورو.