قادماً من الوحدة الإماراتي.. التعاون يعزز صفوفه بالمهاجم البرازيلي "جواو بيدرو "

أعلن نادي التعاون تعاقده رسمياً مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من أجل تمثيل صفوف الفريق الكروي الأول خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي ، قادماً من الوحدة الإماراتي.