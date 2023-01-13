شاهد.. اختتام الأمسية الأولى لـ"كؤوس الملوك والأمراء".. هنا صاحت الجماهير بصوت واحد "لله دره من بطل"

لكن "لاقاثا" شمرت عن ساقيها، وانطلقت باتجاه خط النهاية محرزة الكأس، في زمن قدره 2.04.91 دقيقة، على مسافة الـ2000 متر متقدمة بأكثر من طولين عن صاحبة المركز الثاني، في تكتيك مرسوم من المدرب نايف المنديل، وسلم الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، الكأس والجائزة للفائزين.