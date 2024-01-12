بمشاركة فرق عالمية وعلى مدار 6 أيام.. جدة تشهد انطلاقَ بطولة مهد الدولية لكرة القدم

وتهدف الأكاديمية من خلال هذه البطولة إلى صقل وتطوير الموهبة، والتعرُّف على آخر ما توصلت إليه الأكاديميات والفرق العالمية في تطوير مواهب الفئات السنية، إضافةً إلى ذلك إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج معايشة من إدارة الفرق الفنية والإدارية بهدف تطوير الكوادر السعودية.