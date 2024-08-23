رياضة
بالفيديو.. "نيمار" يَعِدُ جماهيرَ الهلال بالمتعة بعد عودته من الإصابة وحصد كل الألقاب
أكّد أن "الدوري السعودي تنافسي للغاية" وامتدح ما قدّمه فريقه من أداء الموسم الماضي
كشف ساحرُ كرة القدم البرازيلي نيمار، أنّه يتعافى من إصابته بشكل جيد، وقال: "أحاول أن أفعل كل ما بوسعي للعودة بشكل أسرع، لكن لا يمكن أن أستعجل عليها؛ لأنها لم تكن إصابة سهلة".
ووصف في لقاء مع برنامج "mbc في أسبوع"، "الدوري السعودي بأنه تنافسي للغاية" ممتدحًا ما قدمه الهلال العام الماضي من أداء في موسم رائع.
ولفت "نيمار" إلى استعدادات أندية الدوري الأخرى هذا الموسم؛ لتعزيز فرقها جيدًا، وجلبت عناصر جديدة. وأكد ثقته بنادي الهلال ولاعبيه بتكرار انتصارات وإنجازات الموسم الماضي.
ووجه "نيمار" رسالة لجماهير نادي الهلال بأنهم سوف يبحثون ويحاولون الحصول على كل بطولات المملكة، واعدًا إيّاهم بأنه عند عودته سيجعلهم يستمتعون بجميع المباريات والفوز بالألقاب أيضًا.