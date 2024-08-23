بالفيديو.. "نيمار" يَعِدُ جماهيرَ الهلال بالمتعة بعد عودته من الإصابة وحصد كل الألقاب

كشف ساحرُ كرة القدم البرازيلي نيمار، أنّه يتعافى من إصابته بشكل جيد، وقال: "أحاول أن أفعل كل ما بوسعي للعودة بشكل أسرع، لكن لا يمكن أن أستعجل عليها؛ لأنها لم تكن إصابة سهلة".