أخضر الصالات يكثف تدريباته في معسكر القصيم استعدادًا للآسيوية

كثّف الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، تدريباته اللياقية والبدنية في معسكره الحالي الذي يقام بمنطقة القصيم، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا "أسبوع كرة قدم الصالات"، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة منتخبات بلجيكا وصربيا وسان مارينو.
والذي تأتي ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى لاعبو "أخضر الصالات"، اليوم "الجمعة"، تدريباتهم على صالة نادي التعاون، بقيادة المدرب "الإسباني" أندرو بلازا، الذي قسّم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة تمثّلت في الانفراد بحارس المرمى والتسديد المباشر، قبل أن تختتم التمارين بإقامة مناورة على كامل الصالة، التي شهدت مشاركة اللاعب ناصر الحارثي بعد أن تماثل للشفاء.
يذكر أن "أخضر الصالات" يواصل استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، بعد أن أوقعته القرعة التي أُجريت في مايو الماضي، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.