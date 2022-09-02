أخضر الصالات يكثف تدريباته في معسكر القصيم استعدادًا للآسيوية

وأدى لاعبو "أخضر الصالات"، اليوم "الجمعة"، تدريباتهم على صالة نادي التعاون، بقيادة المدرب "الإسباني" أندرو بلازا، الذي قسّم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة تمثّلت في الانفراد بحارس المرمى والتسديد المباشر، قبل أن تختتم التمارين بإقامة مناورة على كامل الصالة، التي شهدت مشاركة اللاعب ناصر الحارثي بعد أن تماثل للشفاء.