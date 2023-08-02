بطولة الملك سلمان للأندية.. الاتحاد يتأهل للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فوزاً مثيراً على الشرطة العراقي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء ليعلن تأهله للدور ربع النهائي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الملك سلمان للأندية العربية بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.
هدفا الاتحاد جاءا عن طريق أحمد بامسعود وكريم بنزيما، فيما جاء هدف الشرطة عن طريق بوبكر عبدالمجيد.
بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 9 ليضرب موعداً نارياً مع الهلال في الدور ربع النهائي من المسابقة.