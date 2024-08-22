انطلاقة دوري روشن.. "رابطة الدوري السعودي للمحترفين" في مهمة جديدة لتعزيز مكانته عالميًا

هذا فيما أوضحت تلك السجالات أيضًا تفاوتًا كبيرًا في ثقافة الجماهير الرياضية حول أدوار (برنامج الاستقطاب) وأدى إلى تراشق اتهامات بالمحاباة والمجاملات ونحو ذلك، على الرغم من أن البرنامج سبق أن أوضح أنه برنامج استثماري يُسهم في تطوير الدوري السعودي، وتحسين عمليات الاستقطاب، ولا يقوم بعمل إدارات الأندية في التعاقد مع اللاعبين المحترفين؛ حيث تقع هذه المهمة تحت مسؤولية الأندية، بالاعتماد على مواردها المالية الذاتية، كما أن العمل القائم في جانب الاستقطابات يُعد امتدادًا للتعاون والتكامل بين الرابطة والأندية، بما يضمن تحقيق التطوير المنشود للكرة السعودية، وأكد وقتها أنه لا يتدخل القائمون على البرنامج في اختيارات اللاعبين للأندية، بل تقوم العملية على الأندية؛ إذ يتم عقد اجتماع مع النادي من قِبل الأجهزة الفنية، ثم يُرفع الطلب إلى البرنامج، ومن ثم يتم التفاوض مع اللاعبين المختارين. وذكر البرنامج أنه سبق وتمت مراجعة أكثر من 200 عقد خلال برنامج الاستقطاب، وجلب 97 لاعبًا للأندية، من بينهم 10 من أفضل 100 لاعب في العالم.