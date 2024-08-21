ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. لاعب الهلال "نيمار" يتفوق على الدوسري في مواجهة النجوم

تفوَّق نجم كرة القدم العالمية البرازيلي نيمار جونيور على مساعد الدوسري، نجم الرياضات الإلكترونية السعودي وقائد فريق Team Falcons، وذلك في مواجهة النجوم ضمن أنشطة وفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار، الذي تحتضنه مدينة الرياض في نسخته الأولى المقامة على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024 في SEF أرينا، الصرح الذي يُعد أكبر منطقة للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، ببوليفارد رياض سيتي.