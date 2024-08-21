ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. لاعب الهلال "نيمار" يتفوق على الدوسري في مواجهة النجوم

تفوَّق نجم كرة القدم العالمية البرازيلي نيمار جونيور على مساعد الدوسري، نجم الرياضات الإلكترونية السعودي وقائد فريق Team Falcons، وذلك في مواجهة النجوم ضمن أنشطة وفعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار، الذي تحتضنه مدينة الرياض في نسخته الأولى المقامة على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024 في SEF أرينا، الصرح الذي يُعد أكبر منطقة للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، ببوليفارد رياض سيتي.
وأُقيمت المنافسات مساء أمس الثلاثاء على مسرح Qiddiya أرينا، الذي امتلأت مقاعده بالجماهير المحبة للنجمين، اللذين استعان كل منهما ببعض الأصدقاء أثناء المواجهات التي أُقيمت في 3 ألعاب، تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمعَيْن المحلي والدولي للألعاب والرياضات الإلكترونية، هي: Counter-Strike 2 و Tekken 8 و Rocket League.
وقد تفوّق نيمار جونيور على مساعد الدوسري في ألعاب التصويب والقتال، وتمكن الأخير من الفوز بالمواجهة الخاصة بلعبة كرة القدم والسيارات.
وأوضح النجم العالمي نيمار جونيور أن السعودية تقوم بعمل رائد ومميز من خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية على الصعيد الدولي، وأضاف: "كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرصة خاصة، تستطيع السعودية من خلالها إظهار إمكانياتها الكبيرة للعالم. تعلمت الكثير منذ قدومي لهذه الدولة الرائعة التي تتمتع بشعب مُحب ومضياف. مقر إقامة الحدث استثنائي، ولا يمكن تصديق ما تم تحقيقه في وقت قصير لبناء هذا المكان الفريد من نوعه. الأجواء حماسية بالفعل، والتقيت أصدقاء جددًا".