بمقرّ الاتحاد السعودي بالرياض.. "القاسم" يستقبل الأمين العام للاتحاد الآسيوي

استقبل الأمينُ العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، اليوم الخميس، الأمينَ العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "داتو ويندسور"، والذي قام بزيارة لمقرّ الاتحاد السعودي بالرياض.
وتمّت خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والاستعدادات القائمة على استضافة كأس آسيا 2027، كما اصطحب الأمين العام إبراهيم القاسم، "داتو ويندسور"، في جولة على إدارات ولجان الاتحاد السعودي؛ حيث تعرّف على آلية العمل بإدارات الاتحاد، والتي تعتمد على أحدث النظم المعتمدة لتواكب التطوّر الذي تشهده كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى الاستماع لشرحٍ موجز عن النظام الإلكتروني "MYSAFF" الذي تمت برمجته داخليًّا.
واستمع الأمين العام للاتحاد الآسيوي لموجز عن استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، والتي كان أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021، وتشمل 7 ركائز أساسية لوضع الأسس المتينة لمستقبل كرة القدم السعودية، تتمثّل في المسابقات وتطوير المواهب وكرة القدم النسائية والقوى العاملة، والحوكمة والتأثير العالمي والتحول التقني.