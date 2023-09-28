بمقرّ الاتحاد السعودي بالرياض.. "القاسم" يستقبل الأمين العام للاتحاد الآسيوي

وتمّت خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والاستعدادات القائمة على استضافة كأس آسيا 2027، كما اصطحب الأمين العام إبراهيم القاسم، "داتو ويندسور"، في جولة على إدارات ولجان الاتحاد السعودي؛ حيث تعرّف على آلية العمل بإدارات الاتحاد، والتي تعتمد على أحدث النظم المعتمدة لتواكب التطوّر الذي تشهده كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى الاستماع لشرحٍ موجز عن النظام الإلكتروني "MYSAFF" الذي تمت برمجته داخليًّا.