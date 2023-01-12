خليجي 25: البحرين أمام الكويت والإمارات في مواجهة قطر

تستكمل الجمعة باقي منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من بطولة كأس الخليج العربي 25 لكرة القدم حيث تُقام مباراتان على النحو التالي:
تُقام المباراة بين المنتخبين غدًا الجمعة فى تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البصرة الدولي.
يدخل منتخب البحرين اللقاء وهو متصدر المجموعة الثانية حيث يملك 6 نقاط بعد فوزه على منتخبي قطر والإمارات.
بينما يدخل الكويت اللقاء ولديه 3 نقاط بعد فوزه على الإمارات وخسارته أمام منتخب قطر.
تنطلق المباراة بين المنتخبين غدًا فى تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الميناء الدولي.
يشارك منتخب قطر بالمباراة وهو يملك 3 نقاط بعد فوزه على منتخب الكويت وخسارته أمام منتخب البحرين.
ويُشارك منتخب الإمارات باللقاء وهو بالمركز الأخير ولا يمتلك أي نقاط بعد خسارته أمام منتخبي الكويت والبحرين.