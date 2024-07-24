بعد ساعتين من الواقعة الغريبة .. المغرب تهزم الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

وظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بعد تسجيل الأرجنتين هدفًا متأخرًا في الدقيقة 16 من الوقت البدل عن ضائع، وذلك قبل أن يتأكد الحكم من صحة هدف الأرجنتين الثاني، بيد أن دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها. وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة من دون حضور جماهيري، حيث نجح المغرب في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.