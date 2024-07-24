بعد ساعتين من الواقعة الغريبة .. المغرب تهزم الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

حقق منتخب المغرب الأولمبي انتصارًا تاريخيًا على نظيره الأرجنتيني 2-1، عقب استئناف المباراة ، بعد ساعتين على توقفها الجدلي عقب اجتياح بعض جماهير المغرب أرض ملعب جيوفروى جيشار في سانت إتيان، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.
وأثارت مباراة المغرب والأرجنتين في منافسات كرة القدم بأولمبياد "باريس 2024" جدلاً كبيرًا، بعدما سجل منتخب التانغو هدف التعادل في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع.
وظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2، بعد تسجيل الأرجنتين هدفًا متأخرًا في الدقيقة 16 من الوقت البدل عن ضائع، وذلك قبل أن يتأكد الحكم من صحة هدف الأرجنتين الثاني، بيد أن دخول الجماهير دفع الحكم إلى إيقافها. وبعد نحو ساعتين، ألغى الحكم هدف الأرجنتين الثاني بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد وقرر استكمال الدقائق المتبقية من المباراة من دون حضور جماهيري، حيث نجح المغرب في الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.
وكان المنتخب المغربي أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله سفيان رحيمي بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ومطلع الشوط الثاني ضاعف اللاعب سفيان رحيمي تقدم المغرب بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
وتمكن منتخب الأرجنتين من تقليص الفارق بهدف أول سجله جوليانو سيميوني في الدقيقة 68، وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع وفي الدقيقة (106) خطفت الأرجنتين هدف التعادل برأسية كريستيان ميدينا، الذي أثار غضب الجماهير واجتاحت الملعب، لتتوقف المباراة، ويغادر اللاعبون أرضية الملعب ، لكن الموقع الرسمي للألعاب الأولمبية لم يعلن نهاية المباراة بشكل رسمي.
وأشار الموقع الرسمي للأولمبياد إلى أن مباراة المغرب والأرجنتين لم تنتهِ بشكل رسمي لأن الحكم لم يعلن نهاية المباراة لكنه أمر اللاعبين بالتوجه إلى غرف تبديل الملابس في ظل ارتفاع درجة الغضب في المدرجات واجتياح الجماهير لأرضية الملعب.
ووفقًا للموقع الرسمي، فإن المباراة لم تنتهِ رسميًا ولكن تم تعليقها فقط، وهناك إمكانية لعب 3 دقائق متبقية من دون جمهور.