برعاية "الفيصل" وحضور "ابن جلوي".. ختام منتدى اللاعبين الدولي الثاني

وفي جلسة (رحلة اللاعبين نحو العالمية)، كشف رئيس الرابطة السعودية للاعبين الأولمبيين هادي صوعان؛ أنه بدأ مسيرته الرياضية، عندما وضع لنفسه هدفًا ورؤية للاتجاه الذي سيكون عليه بعد الاعتزال، وهو الأمر الذي أكده الفارس عبدالله الشربتلي أن العمر عامل غير مؤثر في سبيل تحقيق الإنجازات الرياضية.