برعاية "الفيصل" وحضور "ابن جلوي".. ختام منتدى اللاعبين الدولي الثاني

أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أن الدعم السخي واللا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للقطاع الرياضي، فرصة سانحة لجميع الرياضيين بالمملكة، لتقديم أعلى مستوياتهم الفنية وإبراز مواهبهم؛ لرفع علم المملكة في كل المحافل الرياضية.
جاء ذلك خلال كلمة "ابن جلوي" في منتدى اللاعبين الدولي الثاني الذي تنظمه لجنة اللاعبين برعاية سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على هامش دورة الألعاب السعودية الأولى اليوم السبت في مدينة الرياض.
وقال "ابن جلوي" إن رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- تحتّم على جميع الرياضيين اقتناص فرصة ذهبية لم تتح للأجيال الرياضية الماضية، وهو ما يتطلب منهم استغلال هذه المرحلة الذهبية بأمثل وأكمل الطرق.
وقدم التهنئة للرياضيين المرشحين لعضوية لجنة اللاعبين للدورة 2022-2026م، على ثقة اتحاداتهم ومنسوبيها في ترشيحهم ليكونوا ضمن نخبة اللاعبين الذين ضمنوا الوجود في المرحلة النهائية للعملية الانتخابية للجنة.
فيما قالت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذة أضواء العريفي إن برامج رؤية المملكة 2030؛ كان لها دور رئيس في تطوير رياضة المرأة، ورفع عدد الممارسات والمنتخبات والمنجزات النسائية الرياضية.
وفي جلسة (أهمية الصحة النفسية للاعب)، شدد الاختصاصي النفسي الرياضي الدكتور محمد عبد اللطيف على أن التدريب العقلي عنصر مهم للتميز الرياضي، وتطوير أسلوب حياة اللاعب.
وفي جلسة (رحلة اللاعبين نحو العالمية)، كشف رئيس الرابطة السعودية للاعبين الأولمبيين هادي صوعان؛ أنه بدأ مسيرته الرياضية، عندما وضع لنفسه هدفًا ورؤية للاتجاه الذي سيكون عليه بعد الاعتزال، وهو الأمر الذي أكده الفارس عبدالله الشربتلي أن العمر عامل غير مؤثر في سبيل تحقيق الإنجازات الرياضية.
وفي جلسة الرياضية النسائية، نوّهت رشا الخميس بالدعم الذي يعيشه القطاع الرياضي بالمملكة، مشيرة إلى أن المرأة السعودية قادرة على تحقيق جميع أحلامها الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة ربى المصري، ولاعبة الاسكواش ندى أبو النجا، وسائقة الراليات مشاعل العبيدان، والفارس عبد الرحمن الراجحي، وباولوا بينون، والمحامي والمستشار القانوني حسان السيف.
يُذكر أن المنتدى يهدف إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلاميًا بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح أطر جديدة للتواصل ما بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محليًا ودوليًا، وخلق منصة لمناقشة كل الموضوعات التي تهم الرياضي السعودي.