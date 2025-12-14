في ختام الجولة 11 من دوري يلو.. أبها يعزز الصدارة والعلا يتلقى أول خسارة

اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث حسم أبها قمة الدوري بالفوز على ملاحقه العلا ليبتعد في الصدارة، بينما فرّط الدرعية في فرصة اقتناص الوصافة بالخسارة أمام الجبلين.
أبها في القمة
وحسم أبها قمة الدوري بالفوز على ضيفه العلا 2-0 ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد العلا عند 22 نقطة في المركز الثالث، متلقيًا أول خسارة له هذا الموسم.
وفرّط العروبة في فرصة الاقتراب من الصدارة بعد تعثّره بالتعادل خارج ملعبه أمام الفيصلي بدون أهداف، رافعًا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة.
وحقق الجبلين فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الدرعية بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة متقدمًا للمركز الخامس، بينما توقف رصيد الدرعية عند 21 نقطة في المركز الرابع.
وحسم التعادل السلبي مباراة الرائد وجدة، ليرفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، بينما رفع جدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.
وحقق الطائي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب مضيفه البكيرية بنتيجة 2-1، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد البكيرية عند 19 نقطة متراجعًا للمركز السابع.
وتغلب الجندل على ضيفه الجبيل بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الجبيل عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر وله مباراة مؤجلة.
وتعادل الزلفي وضيفه العربي بهدف لكل منهما، ليرفع الزلفي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر وله مباراة مؤجلة، بفارق الأهداف عن العربي صاحب نفس الرصيد في المركز الرابع عشر.
وبالنتيجة ذاتها، تعادل الباطن أمام ضيفه العدالة، ليحصد الباطن نقطته الثالثة هذا الموسم في المركز السابع عشر وله مباراة مؤجلة، بينما رفع العدالة رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس عشر.
الوحدة يتذوق طعم الفرح
وحقق الوحدة فوزًا ثمينًا على ضيفه الأنوار بنتيجة 3-1 ليتقدم للمركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الأنوار الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
17 هدفًا
وشهدت الجولة الحادية عشرة من دوري يلو تسجيل 17 هدفًا، وهو الرصيد ذاته من الأهداف الذي شهدته الجولة الماضية، فيما اشتعل الصراع على صدارة الهدافين بين نوانكو سيمون "سيمي" لاعب العروبة، وسيلا سو لاعب أبها، ولكل منهما 12 هدفًا، يليهما جايتان لابورد لاعب الدرعية بـ10 أهداف.
أقوى هجوم
وعزز أبها صدارته كأقوى خط هجوم بـ26 هدفًا، يليه العلا بـ22 هدفًا، ثم الدرعية بـ21 هدفًا، والجبلين بـ20 هدفًا.
وبات الفيصلي صاحب أقوى خط دفاع في دوري يلو بعد مرور 11 جولة، إذ استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، يليه كل من أبها والعلا بـ9 أهداف.
الفيصلي يعاني
وانفرد أبها بصدارة قائمة الأكثر فوزًا بـ8 انتصارات، ليفض الشراكة مع العروبة بـ7 انتصارات، يليهما العلا والدرعية والبكيرية، ولكل منهم 6 انتصارات، بينما أصبح الفيصلي الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، بعدما تلقى أبها خسارته الأولى هذا الموسم، علمًا بأن الفيصلي هو أيضًا أكثر نادٍ تسجيلًا للتعادلات بـ7 مباريات.