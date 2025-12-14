في ختام الجولة 11 من دوري يلو.. أبها يعزز الصدارة والعلا يتلقى أول خسارة

الفيصلي يعاني

وانفرد أبها بصدارة قائمة الأكثر فوزًا بـ8 انتصارات، ليفض الشراكة مع العروبة بـ7 انتصارات، يليهما العلا والدرعية والبكيرية، ولكل منهم 6 انتصارات، بينما أصبح الفيصلي الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، بعدما تلقى أبها خسارته الأولى هذا الموسم، علمًا بأن الفيصلي هو أيضًا أكثر نادٍ تسجيلًا للتعادلات بـ7 مباريات.