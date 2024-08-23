القادسية يقسو على الفتح في "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

افتتح فريق القادسية، الوافد الجديد لدوري روشن للمحترفين، مشواره في المسابقة بفوز كبير على نظيره الفتح بثلاثية نظيفة اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين، المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".
افتتح المهاجم والجناح المكسيكي الدولي جوليان كينونيس أهداف القادسية في الدقيقة الـ35 من مجريات الشوط الأول، الذي انتهى بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني أضاف عبدالعزيز العثمان ثاني أهداف القادسية في الدقيقة الـ73، وعزز المكسيكي جوليان كينونيس تقدُّم القادسية بتسجيله الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+2)؛ ليحقق بذلك القادسية أول ثلاث نقاط في منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ويتصدر جدول الترتيب مؤقتًا، في حين بقي الفتح دون أي نقطة في المركز الـ18 (الأخير).