القادسية يقسو على الفتح في "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

وفي الشوط الثاني أضاف عبدالعزيز العثمان ثاني أهداف القادسية في الدقيقة الـ73، وعزز المكسيكي جوليان كينونيس تقدُّم القادسية بتسجيله الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+2)؛ ليحقق بذلك القادسية أول ثلاث نقاط في منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، ويتصدر جدول الترتيب مؤقتًا، في حين بقي الفتح دون أي نقطة في المركز الـ18 (الأخير).