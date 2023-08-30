ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الرابعة من دوري روشن

وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأربعاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الرابعة من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر".