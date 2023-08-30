ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الرابعة من دوري روشن

اختارت رابطة دوري المحترفين قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأربعاء، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الرابعة من الموسم الجديد، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، والذي يضم كلًا من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على هدف نجم الهلال سالم الدوسري بمرمى الاتفاق.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف النجم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي بمرمى الطائي، والذي به أكد انتصار فريقه بثنائية نظيفة.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف البرازيلي ماتيوس كاسترو متوسط ميدان التعاون في مرمى الأخدود.
يشار إلى أن التصويت سيتسمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.