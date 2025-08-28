في افتتاح دوري روشن.. تعادل مثير بين الحزم وضمك و "السومة" يُهدر ركلة جزاء قاتلة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ضمك والحزم، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، بقيادة الحكم سامي الجريس.