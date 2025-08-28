في افتتاح دوري روشن.. تعادل مثير بين الحزم وضمك و "السومة" يُهدر ركلة جزاء قاتلة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ضمك والحزم، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، بقيادة الحكم سامي الجريس.
وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء أحداثًا مثيرة، حيث أهدر مهاجم الحزم عمر السومة ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، قبل أن يعاقبه جمال حركاس بتسجيل هدف التعادل لضمك عبر رأسية رائعة في الدقيقة 90+7.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أي لمحات فنية تُذكر، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب وسط أداء متوازن من الفريقين.
وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني، افتتح قائد الحزم فابيو مارتينيز التسجيل من ركلة جزاء. وشهدت الدقيقة 80 إلغاء هدف ثانٍ للحزم سجله عمر السومة، بداعي وجود لمسة يد على زميله إلياس ماكوانا.
بهذا التعادل، حصد كل من ضمك والحزم أول نقطة له في دوري روشن، ضمن مباريات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.