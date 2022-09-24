استعدادًا لتصفيات آسيا.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا مع عُمان

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب عُمان بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن المعسكر الإعدادي في الدمام، المقام تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.