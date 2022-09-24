استعدادًا لتصفيات آسيا.. أخضر الناشئين يتعادل وديًّا مع عُمان

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع ضيفه منتخب عُمان بنتيجة 2-2، وذلك في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن المعسكر الإعدادي في الدمام، المقام تحضيرًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.
وافتتح اللاعب نواف البشري التسجيل في الدقيقة الـ5، وأضاف زميله طلال حاجي الهدف الثاني في الدقيقة الـ37، وتمكن منتخب عُمان من تقليص الفارق في الدقيقة الـ56، وأحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ68.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البرية في حراسة المرمى، رياض يامي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف البشري وطلال حاجي.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي تضم إلى جانبه منتخبات (الكويت، الهند، ميانمار والمالديف)، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.