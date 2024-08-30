"رونالدو" يقود البرتغال في مواجهتي كرواتيا وأسكتلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية

وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين، لا يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي الخميس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.