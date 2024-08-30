"رونالدو" يقود البرتغال في مواجهتي كرواتيا وأسكتلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية

اختار مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم الإسباني روبرتو مارتينيز تشكيلته لمواجهة كرواتيا وأسكتلندا في افتتاح دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل، وذلك بقيادة نجم النصر كريستيانو رونالدو.
وعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين، لا يزال رونالدو الذي كرّمه الاتحاد الأوروبي الخميس على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب البرتغالي في التشكيلة الحالية.
كما ضمت قائمة منتخب البرتغال روبين نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي، واستدعى مارتينيز إلى صفوف المنتخب للمرة الأولى المهاجم الشاب في صفوف سبورتنغ جيوفاني كويندا (17 عاماً)، وكذلك مدافع ليل الفرنسي تياغو سانتوس ومدافع تشلسي الإنجليزي ريناتو فيغا.
وتستضيف البرتغال كرواتيا الخميس المقبل ثم أسكتلندا بعد ثلاثة أيام في لشبونة ضمن مجموعة دوري الأمم التي تضم بولندا أيضاً.