الألعاب البارالمبية "باريس 2024": العدَّاء النخلي يحل سادسًا.. وآل تريك يغادر منافسات التايكوندو

حقَّق العدَّاء السعودي علي النخلي المركز السادس في سباق 100م T37، بزمن 11.58 ثانية، الذي جرى أمس في مضمار فرنسا الدولي، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
وتأهل النخلي لنهائي السباق بعد أن جاء ثالثًا في تصفيات نصف النهائي بزمن 11.60 ثانية.
وكان البرازيلي ركاردو قوميز قد انتزع الميدالية الذهبية بزمن 11.07 ثانية، وحصد الإندونيسي سابتو يوغو الميدالية الفضية بزمن 11.26 ثانية، فيما نال البرونزية أندريه فودفين من الفريق البارالمبي للاجئين بزمن 11.41 ثانية.
وشهدت المنافسة حضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والوفد الرسمي للبعثة.
وفي لعبة التايكوندو أنهى لاعب المنتخب السعودي إياد آل تريك مشاركته الأولى في الدورات البارالمبية، بخسارته في المنافسات التي جرت اليوم بالقصر الكبير في باريس. وجاءت خسارة آل تريك أمام كاسترو إنكارنآسيون من جمهورية الدومينيكان بنتيجة 09 - 23، ضمن لقاءات دور الـ16 من منافسات وزن 63 كجم.