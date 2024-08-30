الألعاب البارالمبية "باريس 2024": العدَّاء النخلي يحل سادسًا.. وآل تريك يغادر منافسات التايكوندو

وفي لعبة التايكوندو أنهى لاعب المنتخب السعودي إياد آل تريك مشاركته الأولى في الدورات البارالمبية، بخسارته في المنافسات التي جرت اليوم بالقصر الكبير في باريس. وجاءت خسارة آل تريك أمام كاسترو إنكارنآسيون من جمهورية الدومينيكان بنتيجة 09 - 23، ضمن لقاءات دور الـ16 من منافسات وزن 63 كجم.