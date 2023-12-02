بعد 12 شهرًا من وقفته الشهيرة في وجه "ميسي".. "البليهي" يكرّر الموقف مع "كريستيانو"

وبعد مضي 12 شهرًا و9 أيام، تكرّر ذات الموقف على شاشات التلفزيون، ولكن هذه المرة مع النجم العالمي "كريستيانو رونالدو" في مباراة الهلال والنصر في دوري المحترفين السعودي، يوم أمس، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون ردّ.