بعد 12 شهرًا من وقفته الشهيرة في وجه "ميسي".. "البليهي" يكرّر الموقف مع "كريستيانو"

اشتهر "علي البليهي" لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، بالوقوف في وجه قائد المنتخب الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز مستحقّ للأخضر بهدفين مقابل هدف.
وبعد مضي 12 شهرًا و9 أيام، تكرّر ذات الموقف على شاشات التلفزيون، ولكن هذه المرة مع النجم العالمي "كريستيانو رونالدو" في مباراة الهلال والنصر في دوري المحترفين السعودي، يوم أمس، والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون ردّ.
وفي هذا اللقاء دخل "البليهي" في مواجهة كلامية مع اللاعب "كريستيانو رونالدو"، الذي لم يظهر أي ردّة فعل باستثناء الابتسام والتظاهر بعدم سماع ما يقوله "البليهي".
يذكر أن "علي البليهي" تعرّض للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حين احتفل بالهدف الثالث لفريقه أمام جماهير النصر عن طريق دخوله للمرمى والتظاهر بأنه لا يراهم، وهو ما اعتبره حكم المباراة بالتصرف "الاستفزازي"؛ ما دعاه لإشهار البطاقة الحمراء في وجه "البليهي".