لجنة الاحتراف: رفض شكوى الشباب ضد الاتحاد وشراحيلي .. والقرار قابل للاستئناف

أشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، إلى رفضها تجاه الشكوى المقدمة من نادي الشباب ، ضد نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي لاعبه.
وقالت اللجنة، إن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، طبقًا لما جاء في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.
وجاء في منطوق القرار قبول الشكوى شكلاً ورفضها مضمونًا مع رفض الطلبات المقدمة من أطراف الشكوى.
وتقدم نادي الشباب بالشكوى بحجة تفاوض الاتحاد مع شراحيلي «لاعبه وقتها»، أثناء سريان عقده وتحريضه على الإخلال بالعقد، وتضرر النادي ماديًا من انتقال اللاعب إلى الاتحاد.