لجنة الاحتراف: رفض شكوى الشباب ضد الاتحاد وشراحيلي .. والقرار قابل للاستئناف

أشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، إلى رفضها تجاه الشكوى المقدمة من نادي الشباب ، ضد نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي لاعبه.