"رئيس بورتو": "أوتافيو" بكى من أجل الانضمام إلى صفوف النصر

كشف بينتو دا كوستا، رئيس نادي بورتو البرتغالي؛ عن تفاصيل رحيل البرتغالي أوتافيو إدميسلون إلى النصر هذا الموسم، وموقفه مع اللاعب أمام رغبته في الانتقال إلى السعودية.
وتعاقد النصر مع أوتافيو صاحب الـ28 عامًا، خلال الموسم الصيفي الحالي، مقابل 60 مليون يورو، بعقد لمدّة 3 سنوات، حتى يونيو من عام 2025.
وقال بينتو دا كوستا: "لقد بعنا أوتافيو إلى نادي النصر، في البادية عرضوا 40 مليون يورو ورفضت العرض، ثم عرض آخر مقابل 60 مليون يورو ورفضت مجددًا".
وتابع رئيس بورتو: "جاء أوتافيو إليّ وهو يبكي وطلب مني السماح له بالانتقال إلى النصر؛ لأنها فرصة كبيرة بالنسبة لمستقبله".
وأضاف دا كوستا: "عندما جاءني وهو يبكي لم أكن أرغب فى إيذائه، فهذه فرصة له؛ حيث سيحصل على 45 مليون يورو في 3 سنوات بدون ضرائب".