الرئيس التنفيذي لـ "يلو" يبارك نجاح الدوري في ثالث مواسم الرعاية

وقال النجران: "اختتمنا هذا الأسبوع الموسم الثالث من رعاية "يلو" للدوري، والذي عملنا من اليوم الأول لرعايتنا على الارتقاء به من عدة جوانب ليكون أكثر قوة وإثارة وجذباً للجمهور. وبفضل الله، فقد شهدت الفترة الماضية نقلة نوعية من حيث زيادة الحضور والمتابعة لمباريات الدوري، مما حفّز الأندية على تقديم مستويات أفضل واستقطاب لاعبين على مستوى عالٍ سواء من المحليين أو الأجانب. وما يؤكد على ذلك انضمام لاعبين من أندية دوري "يلو" إلى صفوف المنتخب الوطني الأول الذي شارك خلال الموسم الحالي في بطولة أمم آسيا في قطر. وأنا على يقين بأن السير على نفس النهج وبالتعاون الكبير بين كافة الجهات وعلى رأسها رابطة الدوري ودعم وزارة الرياضة، فإن دوري "يلو" قادر على التقدّم أكثر والاستحواذ على نسبة أعلى من المشاهدة والاهتمام محلياً وخارجياً، مواكبةً للنهضة الرياضية الشاملة التي تشهدها بلادنا في ضوء رؤية 2030 التي أطلقها ويرعاها سمو ولي العهد الأمين حفظه الله".