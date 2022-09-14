"السلمي " مساعد وزير الرياضة: المؤتمر الدوري سيقامُ بشكل أسبوعي تفعيلاً لمبدأ الشفافية.. تعرف على التفاصيل

من جانبها استعرضت الأميرة دليِّل بنت نهار بن سعود، نائب مدير عام دورة الألعاب السعودية، رؤيةَ الألعاب الأولمبية السعودية ورسالتها وأهدافها، إلى جانب نتائج تجارب الأداء في جميع الرياضات التي ستكون مشاركة في الدورة، وكذلك إطلاق مسيرة الشعلة الخاصة بالدورة التي ستجوب أنحاء المملكة تقطع خلالها أكثر من 3500 كلم؛ ترويجاً للدورة، مبيِّنةً أن دورة الألعاب السعودية 2022 تهدف إلى اكتشاف المواهب والتشجيع على ممارسة الرياضة في المجتمع.