"دليّل بنت نهار" نائب مدير عام دورة الألعاب السعودية لـ"سبق": هدفنا اكتشاف المواهب لخلق أبطال قادرين على الوصول لمنصات التتويج العالمية

وقالت الأميرة دليل في تصريح لـ "سبق": "تنطوي أهداف الدورة بشكل أساسي على اكتشاف المواهب من خلال تسليط الضوء على المواهب الرياضية الشابة والتي يمكن الاستثمار في رعايتها لخلق أبطال قادرين على الوصول لمنصات التتويج العالمية، كما نستهدف أيضاً وتحقيق بيئة رياضية مثالية لتعزيز التنافس بين الرياضيين بالمملكة وزيادة شعبية مختلف الألعاب الرياضية بالمملكة، وهو ما تجلى أثره خلال مرحلة تجارب الأداء والتي استقطبت أكثر من 20،000 رياضي ورياضية، كما سيتم تحفيز الرياضيين المشاركين لتقديم أرقى أداء لهم من خلال تخصيص جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، ونتطلع أن تحقق الألعاب السعودية أهدافها المرجوة، وأن تشكل نقطة انطلاق حقيقة لأبطال ونجوم نسعد بهم في المستقبل".