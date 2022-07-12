رياضة

لماذا رفض "عدنان يانوزاي" عرض "النصر".. الصحافة البلجيكية تجيب

لماذا رفض "عدنان يانوزاي" عرض "النصر".. الصحافة البلجيكية تجيب
اللاعب البلجيكي عدنان يانوزاي
محمد السيد
محمد السيد

كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن السبب الرئيسي وراء رفض اللاعب الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي لعرض نادي النصر السعودي .

وقالت صحيفة "‏voetbalkrant" إن اللاعب لا توجد لديه نية لترك أوروبا كونه يريد أن يظل دائما تحت أعين مدرب منتخب بلاده حتى يظفر بالمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة .

وقالت الصحيفة أن عرض النصر للاعب من المتوقع أن يكون ضخماً لكن رغبة اللاعب في الاستمرار مع منتخب بلاده كانت سبباً في رفض العرض .

وضم مؤخراً النصر، الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر لموسمين قادماً من نابولي الإيطالي .

نادي النصر
عدنان يانوزاي

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