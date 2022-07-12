لماذا رفض "عدنان يانوزاي" عرض "النصر".. الصحافة البلجيكية تجيب

كشفت تقارير صحفية بلجيكية عن السبب الرئيسي وراء رفض اللاعب الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي لعرض نادي النصر السعودي .
وقالت صحيفة "voetbalkrant" إن اللاعب لا توجد لديه نية لترك أوروبا كونه يريد أن يظل دائما تحت أعين مدرب منتخب بلاده حتى يظفر بالمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة .
وقالت الصحيفة أن عرض النصر للاعب من المتوقع أن يكون ضخماً لكن رغبة اللاعب في الاستمرار مع منتخب بلاده كانت سبباً في رفض العرض .
وضم مؤخراً النصر، الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر لموسمين قادماً من نابولي الإيطالي .