لدعم الخط الخلفي.. "الاتحاد" يستهدف التعاقد مع "جو غوميز" مدافع ليفربول

وأوضح الصحفي الذي يعمل في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مسؤولي الاتحاد يرغبون في كسب خدمات غوميز لأنه لاعب متعدد المهارات؛ مما يمكّنه من اللعب في أي مكان عبر الخط الخلفي.