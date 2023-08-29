لدعم الخط الخلفي.. "الاتحاد" يستهدف التعاقد مع "جو غوميز" مدافع ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن أن نادي الاتحاد وضع اسم المدافع الإنجليزي جو غوميز، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه خلال الموسم الصيفي الجاري.
وأوضح الصحفي الذي يعمل في أخبار انتقالات اللاعبين، أن مسؤولي الاتحاد يرغبون في كسب خدمات غوميز لأنه لاعب متعدد المهارات؛ مما يمكّنه من اللعب في أي مكان عبر الخط الخلفي.
وأشار في حسابه الشخصي عبر موقع "إكس" إلى أن النادي الإنجليزي ما زال يُصِر على أنه لا ينوي بيع لاعبين مهمين في الأيام الأخيرة.
يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أفادت خلال الأيام الماضية، بأن نادي الاتحاد ما زال يضغط بقوة أيضًا لإقناع ليفربول ومدربه كلوب مدرب الفريق بقبول عرض الاتحاد للتعاقد مع المصري محمد صلاح.
ويلعب جو غوميز البالغ من العمر 26 عامًا، لصالح نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي في مركز قلب الدفاع، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 22 مليون يورو.