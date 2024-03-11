الألمانية " فورسترلينج" تتوج ببطولة أرامكو لفرق السيدات للجولف

اختتمت في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية سلسلة فرق أرامكو للسيدات للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة حيث توجت اللاعبة الألمانية الكسندرا فورسترلينج باللقب.
وساعدت نتيجة اليوم الأخير لخمسة تحت المستوى للألمانية " فورسترلينج" في تسجيل منافسة قوية أمام المصنفة الثامنة على العالم تشارلي هال ونجمة كأس سولهايم كارلوتا سنجانذا .
ووضعت الألمانية نفسها في لوحة المتصدرين في اليوم الأخير بعد أن قدمت أفضل أداء فني لديها مما جعل فرصتها قوية في التقدم نحو الصدارة والفوز باللقب الذي يعتبر الثالث لها في الجولة الأوروبية للسيدات واللقب الأول في سلسلة الأحداث العالمية لتكون النجمة الألمانية سعيدة بإضافة اسمها إلى قائمة مرموقة إلى جانب أكبر نجمات الجولف.
وبهذه المناسبة قالت فورسترلينج :"أشعر بالإرهاق ولا أعرف ماذا أقول في هذه اللحظات وأضافت:" إنه شعور رائع كنت متوترة بالتأكيد خاصة في الجولة النهائية التي حاولت أن أقدم أفضل ما لدي خلالها.
ويسجل للألمانية التي أصبحت محترفة في الموسم الماضي أن تضع موضعاً لها إلى جانب الأسماء الأسطورية في سولهايم وحول هذا الأمر قالت: "شعرت بالخوف في البداية إنه لأمر رائع أن تلعب أمام أسماء كبيرة مثل تشارلي هال وكارلوتا سيجاندا أما اللعب في كأس سولهايم فهو شرف كبير لي ولأي لاعبة وتمثيل أوروبا سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لي.
وستمثل فورسترلينج فريق أوروبا في وقت لاحق من هذا العام في كأس سولهايم 2024، التي تقام في نادي روبرت ترينت جونز للجولف، لتنتقل إلى المركز الثاني في التصفيات بناءً على النقاط.
في سياق متصل جاءت كل من كارلوتا سيجاندا وبرونتي ضمن المراكز الخمسة الأولى، مع ليكسي تومسون من فريق الولايات المتحدة الأمريكية الذي ليس من المستبعد له الفوز في مثل هذه البطولات.
أما اللاعبة الهندية ديشكا داكر التي جاءت في المركز الخامس عشر تعتبر الوحيدة من خارج أوروبا التي تحقق هذا المركز مما يجعلها تؤكد مكانتها ضمن الفرق الأوروبية.