الألمانية " فورسترلينج" تتوج ببطولة أرامكو لفرق السيدات للجولف

ووضعت الألمانية نفسها في لوحة المتصدرين في اليوم الأخير بعد أن قدمت أفضل أداء فني لديها مما جعل فرصتها قوية في التقدم نحو الصدارة والفوز باللقب الذي يعتبر الثالث لها في الجولة الأوروبية للسيدات واللقب الأول في سلسلة الأحداث العالمية لتكون النجمة الألمانية سعيدة بإضافة اسمها إلى قائمة مرموقة إلى جانب أكبر نجمات الجولف.