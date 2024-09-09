"ميتروفيتش" يهدد عرش "رونالدو" في صدارة هدافي دوري "روشن"

وبدأ الاثنان معًا، رونالدو وميتروفيتش، سباق التهديف من الجولة الثالثة، ولم يتوان الهداف الصربي عن مصافحة جماهير الهلال في أول لقاء بينهما في الـ 24 من أغسطس 2023 بهدف في مرمى الرائد، وفي اليوم التالي سجل رونالدو هاتريك في مرمى الفتح. وحين سجل ميتروفيتش الهاتريك في مباراة الجولة الخامسة أمام الاتحاد، كان رونالدو أحرز هدفه السادس في الجولة نفسها عبر شباك الحزم.