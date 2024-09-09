"ميتروفيتش" يهدد عرش "رونالدو" في صدارة هدافي دوري "روشن"

بدأ سباق الهدافين في منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين للموسم 2024-2025، بشكل مغاير تمامًا عن الموسم الماضي.
ويتفوق الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، على قائد النصر كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى.
وافتتح رونالدو التسجيل للنصر في مباراة الفريق الافتتاحية في الموسم، أمام الرائد، لكن بعد ذلك بيومين، أحرز ألكساندر ميتروفيتش، هدفين لفريقه في مواجهة الجولة الأولى أمام الأخدود.
وفي الجولة الثانية، سجل رونالدو وميتروفيتش، كعادتيهما؛ لكن حصة رونالدو لم تزد عن هدف في مرمى الفيحاء مقابل هدفين لميتروفيتش في شباك ضمك.
وأصبح "ميتروفيتش" متصدرًا للهدافين بـ 4 أهداف، بمعدل هدف في كل 45 دقيقة، مقابل هدفين لرونالدو بمعدل هدف لكل 90 دقيقة، وما زال الموسم بينهما طويلًا لتحديد الكاسب الأخير.
في الموسم الماضي 2023-2024، غاب اللاعبان عن مشهد الافتتاح لفريقيهما، فرونالدو لم يكن ضمن بعثة النصر إلى الدمام في مهمة لقاء الاتفاق، أما ميتروفيتش فلم يكمل أمر انتقاله، بعد، للهلال.
وفي تلك الجولة الأولى تجلى البرازيليان روبرتو فيرمينو ومالكوم لاعبا الأهلي والهلال، بهاتريك في الظهور الأول لكليهما.
وبدأ الاثنان معًا، رونالدو وميتروفيتش، سباق التهديف من الجولة الثالثة، ولم يتوان الهداف الصربي عن مصافحة جماهير الهلال في أول لقاء بينهما في الـ 24 من أغسطس 2023 بهدف في مرمى الرائد، وفي اليوم التالي سجل رونالدو هاتريك في مرمى الفتح. وحين سجل ميتروفيتش الهاتريك في مباراة الجولة الخامسة أمام الاتحاد، كان رونالدو أحرز هدفه السادس في الجولة نفسها عبر شباك الحزم.
في الجولة الثامنة رفع هدّاف الهلال رصيده إلى ستة أهداف، في اليوم نفسه (29 سبتمبر) الذي احتفل خلاله قائد النصر بهدفه العاشر.
قبل مباراة الديربي مطلع ديسمبر الماضي، بلغ الفارق بين رونالدو وميتروفيتش، أربعة أهداف لمصلحة النجم البرتغالي، وسجل الصربي هدفين، قلّص بهما الفارق إلى هدفين، لكن الهوة بينهما اتسعت مجددًا وانقبضت ثم اتسعت حتى بلغت فارقًا قدره سبعة أهداف في نهاية الموسم.
وتوج "رونالدو" بجائزة أفضل هدّاف في الموسم 2023-2024، برصيد قياسي بلغ 35 هدفًا، مع أفضل معدل تسجيل في الموسم (للهدافين الذين سجلوا أكثر من هدف)، بلغ هدف لكل 75.63 دقيقة، مقابل هدف لكل 83.36 دقيقة لمنافسه ميتروفيتش.
ومع احتساب مباراتي هذا الموسم، منذ ابتداء منافستهما في الجولة الثالثة من الموسم الماضي، سنجد الفوارق تتلاشى بينهما رغم احتفاظ الهدّاف البرتغالي بالصدارة، لكن، مع تقدم المعدل التسجيلي لميتروفيتش إلى هدف لكل 78.56 مقابل تراجع طفيف في معدل رونالدو إلى هدف لكل 76.41 دقيقة.
وطرح الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي للمحترفين على موقعه الإلكتروني، استفتاء للجماهير للتصويت حول أي من النجمين سيسجل العدد الأكبر من الأهداف بينهما هذا الموسم؟