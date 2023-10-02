الاتحاد يغادر ملعب المباراة.. ولاعبو سيباهان يحيون جماهيرهم قبل الخروج 

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد طلب تأخير انطلاق مواجهة الاتحاد وسباهان الإيراني التي كان من المفترض أن تنطلق عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية مساء اليوم، إلا أن المباراة ألغيت، ودخل فريق سيباهان لاعبين وأجهزة إدارية وفنية لوسط الملعب وقاموا بتحية الجماهير الحاضرة في الملعب قبل المغادرة.