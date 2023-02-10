مختص: للحالة النفسية للرياضي دور في الفوز والخسارة.. وهذا ما يجب على الأسرة فعله

ولفت إلى أن تهيئة الحالة النفسية للرياضي مهمة جدًّا؛ إذ إنها تلعب دورًا في فوز الفريق أو خسارته. فمثلاً لا بد أن يتهيأ اللاعب قبل المباراة بساعات عدة، وذلك بأن يفرغ ذهنه من مشاغل الحياة اليومية مع العائلة.. فلا بد للعائلة ألا تطلب منه طلبات؛ حتى يذهب إلى المباراة بصفاء ذهن، وراحة بال.. ويكون متفائلاً بالنصر. مبينًا أن الإعداد النفسي للرياضي مثل الإعداد للامتحانات والحروب والزواج ومناحي الحياة كافة.. ويتطلب ذلك تعلُّم طُرق الاسترخاء، والثبات الانفعالي، كما يشمل إعداد البيئة المجتمعية المحيطة. وفائدة الطب النفسي للرياضيين أيضًا اكتشاف وعلاج أي أمراض نفسية.