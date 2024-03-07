دوري روشن: من أمام الفيحاء.. الحارس "العبسي" يعيد الشباب لسكة الأحزان

خسر فريقُ الشباب الأول لكرة القدم مواجهتَه أمام ضيفه الفيحاء بنتيجة 3/2، وذلك في افتتاح الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم البرتغالي "جوستافو كوريا".