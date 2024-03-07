دوري روشن: من أمام الفيحاء.. الحارس "العبسي" يعيد الشباب لسكة الأحزان

خسر فريقُ الشباب الأول لكرة القدم مواجهتَه أمام ضيفه الفيحاء بنتيجة 3/2، وذلك في افتتاح الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم البرتغالي "جوستافو كوريا".
وكانت أولى المحاولات الجادّة للشباب في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة من "كارلوس جونيور" باتجاه مرمى حارس الفيحاء عبد الرؤوف الدقيل، لكنّ القائم تكفّل بالتصدّي للكرة.
وفي الدقيقة 38 سدّد لاعبُ الشباب "حبيب ديالو" كرةً قوية ارتطمت في العارضة الفيحاوية.
وفي الشوط الثاني تقدّم الفيحاء بهدف السبق في الدقيقة 50 عن طريق "هنري أونيكورو" من ركلة جزاء، كما أضاف ذاتُ اللاعب الهدفَ الثاني لفريقه الفيحاء في الدقيقة 74.
وقلّص حارسُ الفيحاء "الدقيل" النتيجةَ بهدف للشباب بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 86.
وتعادل الشباب بهدف "حبيب ديالو" إثر رأسية رائعة في الدقيقة 89، ولكن من خطأ قاتل من حارس الشباب "محمد العبسي" في إبعاد الكرة عن مرماه، أحرز سعود زيدان الهدفَ الثالث للفيحاء في الوقت القاتل 90+8.
بتلك النتيجة بلغ الفيحاءُ النقطةَ 31 في المركز التاسع، والشباب في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.