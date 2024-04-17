الأهلي يرفض تأجيل لقائه مع الهلال إلى 6 مايو المقبل.. ويطالب بتطبيق القانون

وأكد الأهلي أن قرار إدارة المسابقات تعسفي "ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يومَي راحة على الأقل؛ وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم 20 إبريل الجاري بجدة بدلاً من يوم 6 مايو القادم، ويكون بذلك متماشيًا مع المادة التاسعة الفقرة الـ4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، التي جاء فيها (تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومَي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية)".