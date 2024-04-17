الأهلي يرفض تأجيل لقائه مع الهلال إلى 6 مايو المقبل.. ويطالب بتطبيق القانون

أعلن النادي الأهلي السعودي أنه بناء على قرار إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي، المتضمن تأجيل لقاء الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ28 من مسابقة دوري روشن السعودي، فإنه يرفض رفضًا تامًّا القرار.
وأبدى النادي الغربي في بيان أصدره استغرابه تأجيل اللقاء إلى يوم الاثنين الموافق 6 مايو القادم، قائلاً إنه جاء "بالرغم من رفضنا التأجيل بشكل عام، وتمسُّكنا بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقًا".
وأضاف: "نعتبر هذا القرار فرديًّا، ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية. وإن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري، ويعد خروجًا عن روح اللعب النظيف والشفافية في رياضة كرة القدم".
وأكد الأهلي أن قرار إدارة المسابقات تعسفي "ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل نادٍ يومَي راحة على الأقل؛ وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم 20 إبريل الجاري بجدة بدلاً من يوم 6 مايو القادم، ويكون بذلك متماشيًا مع المادة التاسعة الفقرة الـ4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، التي جاء فيها (تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومَي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية)".