كأس خادم الحرمين الشريفين: برباعية.. الهلال يعبر محطة الطائي ويتأهَّل لربع النهائي

وفي الدقيقة الـ38 أضاف خالد الغنام الهدف الثاني للهلال في الدقيقة، وسجل الحمدان مجددًا الهدف الثالث في الدقيقة الـ49 قبل أن يختتم الأهداف ليوناردو في الدقيقة الـ53.