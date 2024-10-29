كأس خادم الحرمين الشريفين: برباعية.. الهلال يعبر محطة الطائي ويتأهَّل لربع النهائي

تأهَّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بتغلُّبه على شقيقه الطائي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ 16، بفوز الهلال بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها عبدالله الحمدان في الدقيقة الـ5 قبل أن يتعادل أحمد الجويد في الدقيقة الـ7 لصالح الطائي.
وفي الدقيقة الـ38 أضاف خالد الغنام الهدف الثاني للهلال في الدقيقة، وسجل الحمدان مجددًا الهدف الثالث في الدقيقة الـ49 قبل أن يختتم الأهداف ليوناردو في الدقيقة الـ53.