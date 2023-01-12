اختتام بطولة الرياض العربية لـ"الهوكي الخماسي" رجال بتتويج الزمالك المصري‎‎

وأضافت "الدوسري": اليوم نحنُ الأوائل في هذه اللعبة العالمية في العالم العربي، وهذا ما تعلمناه وعرفناه من قاداتنا أن نبدأ من حيث مكامن القوة وأن تكون رؤيتنا عالمية.