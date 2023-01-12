اختتام بطولة الرياض العربية لـ"الهوكي الخماسي" رجال بتتويج الزمالك المصري‎‎

اختتمت مساء أمس بطولة الرياض العربية للهوكي الخماسي "رجال" وبمشاركة 8 أندية، والتي نظمها الاتحاد السعودي لأول مرة، وحقق فيها نادي الزمالك المصري كأس المركز الأول بالصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وتوج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية وعضو اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للهوكي المهندس محمد المنديل الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وبحضور عدد من أعضاء المجالس الرياضية والمهتمين باللعبة.
وقالت "نوف الدوسري" عضو الاتحاد السعودي للهوكي لـ"سبق": لدينا في اتحاد الهوكي خطط مفتوحة الأرقام وتوجيه عالٍ من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاهتمام باللعبة وتسجيل الأندية وتنظيم البطولات، ولولا هذا التوجه والرؤية لم يكن هناك لعبة "هوكي" ولا حتى اتحادات وألعاب جديدة وعالمية.
وأضافت "الدوسري": اليوم نحنُ الأوائل في هذه اللعبة العالمية في العالم العربي، وهذا ما تعلمناه وعرفناه من قاداتنا أن نبدأ من حيث مكامن القوة وأن تكون رؤيتنا عالمية.
وختمت "الدوسري" حديثها عن مستقبل المرأة العربية بقولها: لدينا مستقبل مشرق وخاصة في مجال الهوكي ودعم كبير واهتمام جاذب لم نكن نتوقعه، ونحن في صدد رعايات ومشاركات خليجية وتطور دائم بمتابعة رئيس اتحاد الهوكي المهندس محمد المنديل.
بدورها قالت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي "ريهام العجروش" لـ"سبق": نحنُ نسعى للتوسع في إقامة مثل هذه البطولات على مستوى مناطق المملكة؛ بهدف نشرها بين أوساط المجتمع لتصبح كغيرها من الألعاب المختلفة، خصوصاً أنها لعبة جديدة على المجتمع وممتعة في قواعدها وممارستها ونسعد بالهواة من كلا الجنسين.
وأكدت "العجروش" أن هناك بطولة نسائية في نهاية العام سيتم تنظيمها من الاتحاد السعودي للعبة الهوكي.