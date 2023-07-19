استقبال الأبطال المتأهّلين إلى دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "باريس 2024"

وصل لاعبا المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية والمتأهلان لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية "باريس 2024": عبدالرحمن القرشي، وحسن دوشي؛ إلى المملكة، أمس الثلاثاء، عقب فراغهما من مشاركتهما في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي استضافتهما العاصمة الفرنسية باريس.
وجاء تأهل القرشي للألعاب البارالمبية بتحقيقه الميدالية الفضية في سباق 100م كراسي متحركة بزمن 14.83 ثانية، وهو الذي سبق أن نال الميدالية البرونزية لنفس السباق في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".
فيما جاء تأهّل حسن دوشي بحلوله رابعًا في مسابقة الوثب الطويل بعد أن رمى لمسافة 7.03م، معلنًا بذلك تأهله للمرة الأولى في مسيرته الرياضية لدورة الألعاب البارالمبية.
وكان في استقبال اللاعبَين فور وصولهما المملكة: عضوا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأستاذ أحمد الصبان، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز البقوص، وعدد من مسؤولي اتحاد القوى البارالمبي الذين قدموا التهنئة للنجمين بهذا المنجز الرياضي الكبير.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية الأستاذ عبدالرحيم آل الشيخ: إن تحقيق هذا الإنجاز يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي، بمتابعة واهتمام سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وأضاف: "سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعداد النجمين على مستوى احترافي عال؛ للحرص على تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بها في هذا المحفل العالمي، وتجسيد التطوّر المحوري الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030″، مقدمًا التهنئة في ذات الصدد للقرشي ودوشي بهذا الإنجاز الرياضي الكبير.