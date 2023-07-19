استقبال الأبطال المتأهّلين إلى دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "باريس 2024"

وأضاف: "سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى إعداد النجمين على مستوى احترافي عال؛ للحرص على تمثيل المملكة بالشكل الذي يليق بها في هذا المحفل العالمي، وتجسيد التطوّر المحوري الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030″، مقدمًا التهنئة في ذات الصدد للقرشي ودوشي بهذا الإنجاز الرياضي الكبير.