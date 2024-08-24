أبطال المملكة يحرزون الذهب والفضة في ألعاب القوى للأساتذة بالسويد

واصل أبطال المملكة العربية السعودية، تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات العالمية في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة المقامة في السويد 2024م.
ولفت أبطال المملكة أنظار العالم في عدد من الألعاب التي شاركوا فيها؛ عبر بعثة اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، برئاسة سالم بن مساعد الأحمدي.
وقد حقق البطل يوسف مسرحي الميدالية الذهبية في سباق الجري 400 متر (فئة 35-39) سنة، كما حقق البطل شاكر سالم الميدالية الذهبية في بطولة 110 حواجز (فئة 35-39) سنة.
فيما حقق البطل عطية الشمراني، الميدالية الفضية في بطولة 110 حواجز (فئة 35-39) سنة، وما زالت البطولة العالمية مستمرة، بمشاركة سعودية مميزة.
ورفع رئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة سالم الأحمدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، ولأبناء المملكة.
وذلك لما تحقق بفضل الله تعالى، ثم بفضل الدعم السخي والرعاية الكريمة والاهتمام المستمر الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة في وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، ومن ذلك اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، واعدًا بتحقيق عديد الإنجازات الرياضية خلال اللجنة الفترة القادمة، وسائلًا الله تعالى، المزيد من التوفيق والسداد والنجاح الدائم للجميع لخدمة وطننا الغالي.