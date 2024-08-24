أبطال المملكة يحرزون الذهب والفضة في ألعاب القوى للأساتذة بالسويد

وذلك لما تحقق بفضل الله تعالى، ثم بفضل الدعم السخي والرعاية الكريمة والاهتمام المستمر الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة في وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، ومن ذلك اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، واعدًا بتحقيق عديد الإنجازات الرياضية خلال اللجنة الفترة القادمة، وسائلًا الله تعالى، المزيد من التوفيق والسداد والنجاح الدائم للجميع لخدمة وطننا الغالي.