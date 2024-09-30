الأخدود الأكثر تمثيلاً في التشكيلة المثالية لخامسة دوري روشن .. و"مالكوم" الهلال الأعلى تقييمًا

وحصل لاعب الهلال النجم البرازيلي "مالكوم" على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين الموجودين في التشكيل المثالي للجولة الخامسة وفقًا لموقع "أوبتا" حيث نال اللاعب تقييم (8،3) درجة.