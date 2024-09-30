الأخدود الأكثر تمثيلاً في التشكيلة المثالية لخامسة دوري روشن .. و"مالكوم" الهلال الأعلى تقييمًا

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري روشن للموسم الرياضي 2024 / 2025، وفقًا لموقع (أوبتا) المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم.
وحظيت أندية الأخدود والهلال والاتحاد والقادسية والشباب والنصر بالنسبة الأكبر في التشكيلة المثالية للجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ضمت 11 لاعبًا.
ووقع اختيار "أوبتا" على ثلاثة لاعبين من الأخدود ولاعبين من الهلال والاتحاد والنصر والقادسية فيما غاب لاعبو الأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة.
وحصل لاعب الهلال النجم البرازيلي "مالكوم" على التقييم الأعلى بين أقرانه من اللاعبين الموجودين في التشكيل المثالي للجولة الخامسة وفقًا لموقع "أوبتا" حيث نال اللاعب تقييم (8،3) درجة.
حراسة المرمى : كوين كاستيلس 7،2 (القادسية)
الدفاع: ناتشو 7.3 (القادسية)، لودي 7.9 (الهلال)، سيماكان 7.2 (النصر)، عوض خميس 7،4 (الأخدود)
الوسط: أوتافيو7.7 (النصر)، موسونا 8،1 (الأخدود)، ستيفن بيرغوين 8،1 (الاتحاد)، مالكوم 8،3(الهلال)
الهجوم: كريم بنزيما 7،5 (الاتحاد)، إبراهيما كونيه 7،3 (الأخدود).