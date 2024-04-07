باريس سان جيرمان وتشيلسي ينافسان الأندية السعودية في ضم "فيكتور أوسيمين"

دخل باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في منافسة مع أندية الدوري السعودي بشأن التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بالموسم القادم.
وتفصيلًا، ذكرت تقارير صحفية أن نادييْ الهلال والأهلي قد أبديا رغبتهما في ضم اللاعب النيجيري، وأنهما على استعداد لتقديم عقد ضخم له.
ووفقًا لما نشره موقع "somosfanaticos" فإن المهاجم النيجيري الذي يمكن أن يغادر نابولي قريبًا، يحظى بمنافسة قوية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر الموقع ذاته أن الأندية المهتمة بفيكتور قد بدأت اتصالاتها؛ مشيرًا إلى أن مسؤولي نابولي لا يرفضون بيع عقد اللاعب؛ لكنهم يطالبون بمبلغ ضخم يصل لحوالى 130 مليون يورو.
ويلعب أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، لنادي نابولي منذ 2020، قادمًا من "ليل" الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 110 ملايين يورو.